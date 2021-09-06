МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Курс рубля в начале недели немного теряет и против доллара, и евро в условиях низкой рыночной активности из-за выходного дня в США, свидетельствуют котировки на Московской бирже.

Дешевеющая нефть и укрепление доллара к другим основным мировым валютам оказывают давление на курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.58 мск повышается на 21 копейку, до 72,93 рубля, курс евро — на 10 копеек, до 86,50 рубля, следует из данных Московской биржи.

ВАЛЮТНЫЙ ВЕТЕР НЕГАТИВНЫЙ ДО УМЕРЕННОГО

Российская валюта в понедельник слабеет, отыгрывая умеренно негативную динамику мировых рынков. Курс евро усилил снижение к доллару

Так, стоимость нефти теряет 0,5%, достигая 72,2 доллара за баррель марки Brent. Нефтяные инвесторы оценивают решение нефтегазовой госкомпании Саудовской Аравии Saudi Aramco, которая, по данным агентства Блумберг, понизила октябрьские отпускные цены на нефть для покупателей из Азии, при этом в два раза сильнее, чем ожидали аналитики

В то же время индекс доллара (DYX) прибавляет 0,2%, до 92,3 пункта, косвенно подавая сигнал об ослаблении аппетита к риску, что поддерживает давление на курс российской валюты. В свою очередь, евро сам чувствует себя не слишком уверенно. Исследовательская группа Sentix зафиксировала, что индекс доверия инвесторов в зоне евро снизился в августе до 19,6 пункта с 22,2 пункта месяцем ранее.

Между тем, из-за выходного в США (Дня труда) торги в Америке не проводятся, соответственно — отсутствую торговые сигналы с этих площадок, и рыночная активность на российских площадках в понедельник пониженная.

В итоге доллар и евро прибавляют к рублю 0,3% и 0,1%. А рублевая цена нефти колеблется выше уровня 5,25 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Российские валютные торги, вероятно, в понедельник будут проходить спокойно, и рублю удастся удержаться у текущих уровней, оценивает Юрий Попов из SberCIB Investment Research.

"На фоне выходного дня в США курс должен удержаться на отметке 72,9 рубля за доллар", — добавляет он.

В целом же начавшаяся неделя может снова стать удачной для рубля: цен на нефть марки Brent имеет все шансы остаться в пределах диапазона 70-73 доллара за баррель, получая структурную поддержку от координации стран ОПЕК+ в темпах наращивания добычи до конца года, а американская валюта не будет спешить отыгрывать позиции в преддверии заседания ЕЦБ, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка.

"На локальном рынке давление на рубль может несколько вырасти из-за решения Минфина направить на покупку иностранной валюты около 327 миллиардов рублей, что превышает объемы июля-августа (296 и 316 миллиардов соответственно). Однако к концу недели вероятное повышение ключевой ставки Банком России может умеренно поддержать рубль. По итогам текущей недели мы ожидаем курсы в интервалах 72,5-73,5 рубля за доллар и 86-87 рублей за евро", — оценил он.

В течение недели курс вполне способен удержать достигнутые уровни: 72,5-73 рубля за доллар, также оценивает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест".