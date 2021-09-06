МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Курс евро в понедельник вечером продолжает снижаться по отношению к доллару, инвесторы находятся в ожидании заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов. Эксперт научил, как правильно считать валюту по курсу

По состоянию на 17.27 мск курс евро к доллару снижался до 1,187 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1882 доллара, курс доллара к иене рос до 109,85 иены за доллар со 109,73 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,22%, до 92,24 пункта.

В четверг пройдет сентябрьское заседание ЕЦБ. Аналитики считают, что по его итогам центробанк сохранит свою процентную ставку на нулевом уровне.

Как сказал газете Wall Street Journal старший экономист Aberdeen Standard Investments Пол Диггл (Paul Diggle), сентябрьское заседание ЕЦБ будет важным, поскольку, вероятно, может быть объявлено о сокращении специальной программы покупки активов PEPP.

При этом аналитик отметил, что даже если регулятор примет такое решение, сама программа продолжится, а ставка останется на нынешнем уровне еще на некоторое время. Рубль укрепляется к доллару на фоне новостей из США

Во вторник же трейдеры будут оценивать данные о ВВП еврозоны. Аналитики полагают, что показатель во втором квартале, по третьей, окончательной оценке, вырос на 13,6% в годовом выражении после снижения на 1,3% в первом квартале. Прогноз соответствует второй оценке.