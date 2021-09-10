МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Рубль в пятницу днем прибавляет к доллару и евро, хотя и немного притормозил в росте на фоне решений ЦБ по денежно-кредитной политике (ДКП), допустившего дальнейшее повышение ставки в условиях сохранения проинфляционных рисков для РФ со стороны мировых товарных рынков. Российский рынок акций торгуется в легком плюсе

Рост рынка нефти и сохраняющаяся слабость доллара на форексе поддерживают укрепление рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.46 мск снижался на 23 копейки до 72,74 рубля, курс евро — на 21 копейку, до 86,09 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ОСТАЕТСЯ В ПЛЮСЕ, НЕСМОТРЯ НА РЕШЕНИЯ ЦБ

Российская валюта в пятницу повышается, отыгрывая внешние сигналы об аппетите к риску на глобальных рынках. Так, индекс доллара (DYX) колебался немного ниже 92,5 пункта, повышаются к доллару и некоторые "развивающиеся валюты". Наконец, повышаются мировые фондовые индексы. Все это поддерживает курс рубля.

Стоимость нефти также растет, корректируя предыдущее падение, произошедшее на фоне незначительного снижения запасов нефти в США. Также нефтяные котировки попали в четверг под давление сообщений о том, что КНР впервые выставит на аукцион нефть из государственных резервов, чтобы ослабить давление на производственные предприятия из-за роста цен на сырье. Покупателями станут китайские нефтеперерабатывающие предприятия. Сейчас баррель марки Brent прибавляет в цене 1,8%, до 72,7 долларов.

В то же время, ЦБ РФ своими решениями и комментариями по ключевой ставке несколько притормозил укрепление рубля. В частности, после ее повышения только на 0,25 процентных пункта до 6,75% годовых, регулятор указал на сохранение проинфляционных рисков для РФ со стороны мировых товарных рынков. Это может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели в 4%, полагает ЦБ.

В связи с этим, он в заявлении изменил сигнал по ключевой ставке: теперь допускает возможность ее дальнейших повышений на ближайших заседаниях. Это несколько отодвигает срок окончания цикла ужесточения денежно-кредитной политики, поэтому доходности госбумаг могут еще подрасти, а цены соответственно – еще немного упасть. Поэтому время для активной покупки ОФЗ пока не наступило, что и сдерживает укрепление рубля, отмечают эксперты.

Пока же, доллар и евро теряют к рублю 0,2-0,3%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,3 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Согласно базовому сценарию, цикл ужесточения монетарной политики ЦБ РФ завершится в этом году, полагает аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

"В следующему году Банк России начнёт цикл снижения ключевой ставки для её возвращения в нейтральный диапазон 5-6% годовых. Это станет позитивным сигналом для российского долгового рынка и рубля. Иностранные инвесторы, вероятно, начнут уверенно заходить в рублевый долг на ожиданиях цикла снижения ключевой ставки по мере замедления инфляции, тем самым поддерживая курс рубля", — добавляет он.

Дмитрий Полевой из компании "Локоинвест" ожидает повышения ставки ЦБ еще на 0,25 процентных пункта в октябре (до 7% годовых), при этом считает высокой вероятность завершения года со ставкой 7,25-7,50% годовых.

"Многое будет зависеть от макроэкономических тенденций сентября-октября в России и в мире, а также ситуации с COVID-19. Для рубля сохранения явного антиинфляционного фокуса – это плюс, рисков ослабления курса не видим. Причин для сильного снижения цен ОФЗ также нет, хотя сохраняющаяся неопределенность относительно "потолка" по ставке в рамках текущего цикла ужесточения политики может сдерживать возможности ценового роста госбондов", — добавляет он.