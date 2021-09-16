Аналитик ГК "ФИНАМ" Зайцева: осенью на курс рубля будет влиять эпидемиологическая обстановка
МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. В числе главных угроз для российского рубля этой осенью остается вероятность ухудшения эпидемиологической обстановки, рассказала агентству "Прайм" аналитик ГК "ФИНАМ" Анна Зайцева.
"Среди потенциальных угроз для всех рисковых активов, в том числе для российской валюты, можно отметить вероятное ухудшение эпидемиологической обстановки в мире в связи с наступлением холодов в Северном полушарии", — отмечает Зайцева.
Помимо этого, рубль может испытать на себе давление, если ФРС приступит к сворачиванию программы QE более быстрыми темпами, нежели сейчас ожидают большинство аналитиков. В этом случае можно ожидать укрепления доллара США и ослабления условно рисковых валют.
Вместе с тем поддержку рублю будет оказывать проводимый Банком России курс на ужесточение денежно-кредитной политики. Как заявила по итогам последнего заседания регулятора глава ЦБ Эльвира Набиуллина, с учетом сохраняющихся инфляционных рисков, для возвращения инфляции к таргету 4% может понадобиться еще не одно повышение ставки.
"На наш взгляд, в ближайшие месяцы курс USD/RUB будет колебаться в диапазоне 72-74 рублей за доллар, а курс EUR/RUB — в диапазоне 85,5-87,5 рублей за евро", — подытожила аналитик.
https://1prime.ru/Forex/20210916/834699578.html