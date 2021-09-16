МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. В числе главных угроз для российского рубля этой осенью остается вероятность ухудшения эпидемиологической обстановки, рассказала агентству "Прайм" аналитик ГК "ФИНАМ" Анна Зайцева. Финансист назвал способ противостоять инфляции

"Среди потенциальных угроз для всех рисковых активов, в том числе для российской валюты, можно отметить вероятное ухудшение эпидемиологической обстановки в мире в связи с наступлением холодов в Северном полушарии", — отмечает Зайцева.

Помимо этого, рубль может испытать на себе давление, если ФРС приступит к сворачиванию программы QE более быстрыми темпами, нежели сейчас ожидают большинство аналитиков. В этом случае можно ожидать укрепления доллара США и ослабления условно рисковых валют.

Вместе с тем поддержку рублю будет оказывать проводимый Банком России курс на ужесточение денежно-кредитной политики. Как заявила по итогам последнего заседания регулятора глава ЦБ Эльвира Набиуллина, с учетом сохраняющихся инфляционных рисков, для возвращения инфляции к таргету 4% может понадобиться еще не одно повышение ставки.

"На наш взгляд, в ближайшие месяцы курс USD/RUB будет колебаться в диапазоне 72-74 рублей за доллар, а курс EUR/RUB — в диапазоне 85,5-87,5 рублей за евро", — подытожила аналитик.