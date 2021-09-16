МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Курс доллара перешел к росту по отношению к евро и иене в четверг днем, в то время как инвесторы гадают, каким может быть направление дальнейшей политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Рубль незначительно снижается к доллару и стабилен к евро

По состоянию на 12.54 мск курс евро к доллару снижался до 1,1768 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1815 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 109,42 иены за доллар со 109,36 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,24%, до 92,77 пункта.

Утром курс доллара символически снижался к евро и иене, теперь же американская валюта стала дорожать. Инвесторы оценивают статтданные по инфляции и промпроизводству в США, опубликованные ранее, и ожидают публикации статистики по розничным продажам, которая будет обнародована позднее в среду.

Годовая инфляция в США замедлилась в августе впервые с октября 2020 года до 5,3% с 5,4%, как и ожидалось. Объем промпроизводства в стране в том же отчетном периоде вырос на 0,4%, а загрузка промышленных мощностей увеличилась до 76,4%, что всё ещё на 3,2 процентного пункта ниже долгосрочного среднего уровня. Аналитики ожидают, что объем розничных продаж в США в августе снизится на 0,8% к июлю.

Инвесторы полагают, что ФРС США на ближайшем заседании, которое состоится 21-22 сентября, вряд ли будет резко ужесточать монетарную политику, но может начать сворачивать меры поддержки, так как экономика восстанавливается. На этом фоне курс доллара укрепляется. Однако аналитики UniCredit, чье мнение приводит газета Wall Street Journal, полагают, что доллар может вновь ослабеть, если статистика по розничным продажам окажется хуже ожиданий аналитиков.

Вместе с тем курс евро ускорил темпы снижения к доллару под давлением статистики по еврозоне. Так, профицит внешнеторгового баланса еврозоны в июле вырос до 20,7 миллиарда евро с 18,1 миллиарда в июне, тогда как эксперты прогнозировали увеличение профицита торгового баланса до 30,2 миллиарда евро.