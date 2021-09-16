МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Курс доллара на конец текущего года составит 71-72 рубля, а ключевая ставка ЦБ — 7%, после чего цикл ее повышения Центробанком РФ завершится, считает главный экономист "ВТБ Капитала" по России Александр Исаков. В России снизилась средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков

Курс доллара в данный момент находится в районе 72,5 рубля по результатам торгов на Московской бирже, официальный курс Центробанка на завтра — 72,43 рубля.

Хорошая для рубля новость состоит в том, что нынешняя пониженная интенсивность покупок валюты в рамках бюджетного правила сохранится, пока в РФ не будет достигнут уровень добычи нефти, который была до соглашения в рамках ОПЕК+, считает Исаков. "Это позитивно для рубля. По цифрам мы даем прогноз достаточно скромного его укрепления, наш базовый сценарий – это 71-72 рубля за доллар к концу года", — сказал эксперт.

Банк России в текущем году повысил свою ключевую ставку уже на 2,5 процентного пункта — до 6,75% годовых. При этом ЦБ ранее в сентябре ужесточил сигнал о дальнейших шагах: он допускает повышение ставки на ближайших заседаниях. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отмечала, что для возвращения инфляции в России к цели в 4% может потребоваться еще не одно повышение, в результате чего ставка может превысить 7%, а все разговоры о переходе к смягчению своей политики регулятор считает преждевременными. Чистый спрос россиян на наличную валюту в июле резко сократился

"Мы считаем, что мы близки к концу повышения ставок. Наш базовый сценарий состоит в том, что (ожидаемое – ред.) октябрьское повышение ставок на 0,25 процентных пункта (до 7% годовых) станет последним", — также указывает Исаков.

Что же касается ВВП РФ, то "ВТБ Капитал" ожидает 4,5% его роста по итогам года и 2,4-2,5% — в 2022 году. "Затем мы закладываем потенциальные темпы роста порядка 2-2,5% (в год). При этом доля нефтегазовых доходов в структуре бюджета РФ в 2021-2022 годах восстановится до 40% с небольшим", — резюмировал Исаков.