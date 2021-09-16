МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Рубль в четверг слабеет против доллара, отыгрывая удешевление нефти и общее ослабление аппетита к риску.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.02 мск повышается на 28 копеек, до 72,55 рубля, курс евро — снижается на 8 копеек, до 85,29 рубля, следует из данных Московской биржи.

Евро дешевеет на форексе на 0,5%, до 1,1756 доллара.

РУБЛЬ ПОД ЛЕГКИМ ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта в четверг слабеет к доллару за счёт преобладания внешнего негатива. Так, стоимость нефти марки Brent коррекционно снижается — на 0,9%, до 74,8 доллара, а в ходе торгов среды показатель обновил максимум с конца июля, поднявшись до 76,13 доллара.

При этом в целом за последнее время рублю не удается в полной̆ мере отыгрывать рост нефтяных котировок из-за неприятия к риску на развивающихся рынках, отмечает Юрий Кравченко из компании "Велес капитал". Это происходи под давлением опасений новых "волн" коронавируса, распродаж на китайском финансовом рынке и ожиданий сворачивания стимулирующих экономику мер в США, добавляет он.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,4%, до 92,9 пункта, что сигнализирует об ослаблении глобального аппетита к риску и дополнительно поддерживает давление на курс рубля.

Инвесторы ожидают двухдневного заседания комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США 21-22 сентября, чтобы узнать, как скоро американский регулятор начнет сокращать монетарное стимулирование экономики, отмечает Ксения Лапшина из "Финама".

В итоге курс доллара прибавляют к рублю 0,4%, евро теряет 0,1%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,45 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Данные о замедлении инфляции в США могут отсрочить период начала "нормализации" монетарной политики ФРС, что позитивно для валют развивающихся рынков и рубля, считает Кравченко.

"Однако до очередного заседания американского регулятора рынки останутся в выжидательной позиции. С учетом роста цен на нефть рубль уже в ближайшее время может обновить максимум с начала сентября, а курс приблизится к отметке 72 рубля за доллар, однако усиление негатива на развивающихся рынках быстро вернет его к уровню 73,5 рубля", — добавляет он.

Сегодня доллар может вновь попробовать опуститься в сторону отметки 72,2 рубля, оценивает Варвара Пономарева из банка "Санкт-Петербург".

"Впрочем, на этой неделе пока более вероятным является диапазон курса в 72,3-73,75 рубля за доллар", — резюмирует она.