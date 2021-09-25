МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ, Татьяна Шмелева. Рубль на этой неделе подвергся нескольким испытаниям, но довольно неплохо их перенес. Новая санкционная инициатива американских законодателей, направленная на вторичный госдолг России, ударила по рынку ОФЗ, индекс которого резко снизился, обновив полуторалетний минимум. Несмотря на это, рубль испытал лишь умеренное ослабление, быстро вернувшись к недельным вершинам. Об этом рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Он подчеркнул, что относительной силе российской валюты способствует рост нефти. В пятницу котировки Brent превысили 78 долларов впервые с октября 2018 года. Цены на другие сырьевые товары также находятся на докризисных уровнях.



"Поэтому, если ситуация на мировых рынках существенно не ухудшится, на следующей неделе рубль может возобновить укрепление с ближайшей целью в районе 72,24 рублей в паре с долларом, для которого эта отметка является трехмесячным минимумом", — отметил Бабин.



Аналитик дала прогноз по ценам на нефть на следующей неделе

По итогам заседания в среду ФРС объявила о возможном скором сворачивании монетарных стимулов, если рынок труда США достигнет целей регулятора. Бабин отметил, что "подтолкнуть к такому решению может и ускорение инфляции, именно поэтому инвесторы будут внимательно следить за соответствующими показателями, выходящими на следующей неделе".

"Если они испугают рынки, это способно вызвать волну распродаж, которая ударит и по рублевым активам", — предупредил он.