МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Курс рубля днем в среду укрепляется к доллару и более заметно прибавляет к евро, игнорируя негатив в нефтяных котировках, следует из динамики торгов на Московской бирже. Российский рынок акций перешел к росту

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.11 мск среды снижался на 5 копеек — до 72,74 рубля, курс евро — на 39 копейку, до 84,71 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent при этом дешевеет на 0,73% — до 77,78 доллара за баррель.

РУБЛЬ ИГНОРИРУЕТ НЕФТЬ

Рубль днем несколько усилил рост в парах с долларом и евро относительно утренних котировок, несмотря на продолжающую дешеветь нефть.

"Основным фактором поддержки рубля в последнее время остаются котировки нефти, хотя с начала текущей недели цены растеряли часть преимущества, полученного в течение прошлой недели. Кроме того, постепенно сходит на нет эффект от налогового периода после прохождения пика платежей", — замечает Юрий Кравченко из "Велес Капитала". Эксперты рассказали о возможном подорожании нефти выше $90 за баррель

В среду основные фондовые индексы в Европе и фьючерсы в США торгуются в зеленой зоне, однако настроение рынков может быстро смениться в худшую сторону, обращает внимание аналитик. "В частности, инвесторы все еще испытывают определенное беспокойство в отношении китайского фондового рынка из-за проблем застройщика Evergrande. Кроме того, постепенно увеличивается нервозность в отношении вопроса по расширению потолка госдолга в США", — добавляет он.

Администрация США исчерпает денежные резервы и не сможет выполнять свои обязательства, если конгресс к 18 октября не увеличит или не заморозит лимит государственного долга, предупредила во вторник министр финансов Джаннет Йеллен в очередном письме на имя лидеров конгресса.

На рассмотрении законодателей сейчас находится инициатива об отмене ограничений на заимствования до конца 2022 года.

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"В случае усиления коррекции на рынке нефти и ухудшения аппетита к риску на глобальных площадках доллар предпримет попытки возвращения на уровень в 73 рубля. В то же время инвесторы на локальном рынке могут позитивно отреагировать на возможный приезд в РФ замгоссекретаря США Виктории Нуланд в октябре", — говорит Кравченко из "Велес Капитала".

Курс пары доллар-рубль, вероятно, останется на текущих уровнях с перспективой к умеренному росту, полагает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"Инвесторы продолжат следить за ситуацией с китайским застройщиком Evergrande и за процессом одобрения законопроектов по повышению госдолга США и введению новых санкций против РФ. При негативном развитии ситуации курс доллара может сегодня преодолеть отметку в 73 рубля, впрочем, более вероятным сценарием видится его закрепление ниже этого уровня", — добавляет он.