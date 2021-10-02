МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. На глобальной арене доллар пользуется спросом на фоне роста вероятности скорейшего сворачивания программ стимулирования ФРС. Индекс доллара США DXY уже взлетел на максимумы ноября 2020 года. Об этом рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер. Дефицит газа вызывает все больше проблем в Европе

Он предположил, что поскольку ЕЦБ менее активен, а также из-за сильного негативного влияния роста цен на газовых хабах на экономику Еврозоны, в октябре европейская валюта по-прежнему будет находиться под давлением.

По мнению Зельцера, рубль, в свою очередь, несколько защищён от турбулентности внешней среды монетарным фактором.

"ЦБ повысит ставку, если инфляция не сбавит хватку, а это априори довод в пользу устойчивости нацвалюты", считает эксперт.

На октябрь он дал следующие ориентиры: поддержка по паре usd/rub будет составлять 72,5 рубля при сопротивлении у 74,5 рублей. "Сентимент скорее на движение вверх пары и умеренное ослабление нацвалюты", — подчеркнул Зельцер.

По евро, считает эксперт, высоки риски захода под 84 рубля, а преградой роста евро выступает пройденный раннее уровень на 85 рублей.