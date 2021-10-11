МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Для рубля складывается неоднозначная ситуация. С одной стороны, высокие докризисные цены на энергоносители и другие сырьевые товары способствуют укреплению российской валюты. С другой стороны, подорожание сырья и продовольствия на мировом рынке выступает драйвером ускорения инфляции. На этом фоне центробанки вынуждены быстрее ужесточать денежно-кредитную политику, хотя глобальный экономический рост носит неустойчивый характер и все еще нуждается в монетарном стимулировании. Об этом рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. Россиянам рассказали, за какие переводы банк может заблокировать карту

Он рассказал, что 3 ноября ФРС может объявить о сокращении скупки долговых активов (QE), которая проводится с целью поддержки экономики и рынков, пострадавших от пандемии.

"Сворачивание монетарных стимулов американским регулятором способно ухудшить экономические перспективы, а также вызвать распродажи биржевых активов. На этом фоне рубль может испытать ощутимое ослабление и доллар вернется в коридор 72-76 рублей", считает Бабин.

В том случае, если поступающие данные по инфляции в США будут свидетельствовать о ее стабилизации или ослаблении (очередная порция статистики выйдет уже в среду — прим. ред.), то это позволит ФРС не спешить с ужесточением денежно-кредитной политики, отметил эксперт. По мнению Бабина, такое развитие событий вызовет всплеск спроса на рисковые активы, в том числе рублевые. Как результат — доллар может проверить на прочность уровень 70 рублей.

"Также подобный сценарий предполагает укрепление европейской валюты к доллару на мировом рынке, поэтому у нас евро будет выглядеть более сильно и вряд ли уйдет существенно ниже 83 рублей", — добавил Бабин.

Эксперт напомнил, что исторически четвертый квартал является самым неудачным для рубля, правда, в среднем наибольшие потери к доллару он несет в ноябре и декабре. Однако, по его мнению, в результате беспрецедентных событий, вызванных пандемией, прежние статистические закономерности могут временно или даже безвозвратно потерять актуальность.

"В любом случае, пока не появятся факторы, способные существенно ухудшить долгосрочные перспективы рынка сырья, рубль будет оставаться относительно стабильным. Этому продолжит способствовать и большой запас прочности финансово-экономической системы России, в том числе значительные резервы ЦБ РФ и ФНБ", — подытожил Бабин.