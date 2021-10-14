МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Резкий рост цен на газ не создает дополнительного притока валютной выручки для нашей страны. Таким образом, текущие высокие цены на газ не оказывают влияния на курс рубля. Об этом рассказывает агентству "Прайм" доцент департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве РФ Лазарь Бадалов.

"Дело в том, что у "Газпрома", основного российского экспортера газа, не возникает дополнительной сверхприбыли от высоких цен на газ. Львиная доля экспортных поставок осуществляется по долгосрочным контрактам с негибкой ценовой формулой и не приводит к росту выручки "Газпрома"", — объясняет он.

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Чтобы высокие цены на газ оказали влияние на рост выручки "Газпрома" и приток дополнительной валютной выручки в страну, они (цены) должны продержаться на высоком уровне, как минимум, до начала следующего года. Но скорее всего, по словам финансиста, этого не произойдет и "Газпром" не успеет ощутить повышение цен на газ.

"Россия и "Газпром" выигрывают в этой ситуации не в материальном плане, а скорее в деловом, демонстрируя Западу свою надежность как торгового партнера", — отметил эксперт. Не стоит забывать и о том, что для рубля такая ситуация является благоприятным фоном и поддержкой в глазах инвесторов, хотя и не гарантирует дальнейшего укрепления курса.