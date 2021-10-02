МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Россия не сможет получить каких-то колоссальных доходов в бюджет от рекордных цен на газ в Европе, заявил "Секрету фирмы" аналитик ФГ "ФИНАМ" Сергей Кауфман. Европе и Китаю предложили способ возместить нехватку газа

Ценовые максимумы обновляют спотовые контракты на "голубое топливо", а "Газпром" работает по долгосрочным договорам, уточнил эксперт.

Цены на газ в Европе демонстрируют устойчивый рост с начала года. Резко стоимость фьючерсов подскочила в последние недели. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Исторический максимум — 1199,4 доллара за тысячу кубометров — был достигнут 1 октября.

Кроме того, цена на фьючерсном рынке в 1200 долларов за тысячу кубометров не означает, что "Газпром" продает газ европейским покупателям по тем же ценам, добавил директор Центра экономической экспертизы ИГМУ НИУ ВШЭ Марсель Салихов. В Раде испугались развала Украины из-за российского газа

"Эффективная цена экспорта ниже уровня спотовых цен. Мы оцениваем, что в 2021 году средняя цена экспорта российского газа составит около 280-300 долларов за тысячу кубометров. Это приведёт к росту экспортный пошлины, которая составит, по нашим оценкам, около 1,1 триллиона рублей, то есть в 2,3 раза больше прошлого года и на 60% больше поступлений 2019 года", — подсчитал он.

Помимо этого, бюджет РФ получил больший налог с возросшей прибыли "Газпрома".

"В 2021 году на фоне рекордно высоких цен ожидается, что прибыль "Газпрома" достигнет двух триллионов рублей. Соответственно, платёж по налогу на прибыль составит около 420 миллиардов рублей", добавил Салихов.

Таким образом, поставки по долгосрочным контрактам дадут хоть и не колоссальные, но существенные доходы в бюджет от экспорта газа в Европу, резюмировали эксперты.