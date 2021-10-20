МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Рубль в первой половине торгов среды слегка ослабевает к бивалютной корзине на фоне коррекционного снижения стоимости нефти, следует их данных Мосбиржи. Российский рынок акций начал торги слабым ростом

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.50 мск рос на 18 копеек, до 71,03 рубля, курс евро — на 12 копеек, до 82,55 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent в то же время снижается на 0,94% — до 84,28 доллара за баррель.

"Рубль получает поддержку от предстоящих размещений ОФЗ и налоговых платежей. Минфин РФ 20 октября предложит инвесторам ОФЗ-ПД выпуска 26239 с погашением 23 июля 2031 года в объеме 20 миллиардов рублей", — отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

Впрочем, эксперты Промсвязьбанка ожидают незначительной коррекции пары доллар-рубль на сегодняшних торгах. Они считают возможным возвращение пары доллар-рубль выше отметки в 71 рубль.

Алексей Антонов из "Алор Брокер" ожидает сегодня спокойных торгов на валютном рынке Мосбиржи. Однако он также считает, что если внешний фон будет ухудшаться, то доллар способен закрепиться выше 71 рубля.