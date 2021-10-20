МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Рубль несколько теряет позиции к доллару и евро, отыгрывая сползание рынка нефти. Запасы нефти в США за неделю неожиданно снизились

Неопределенные сигналы с форекса и фондовых площадок не дают рублю четких ориентиров для дальнейшего укрепления.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.37 мск повышался на 3 копейки, до 70,88 рубля, курс евро — на 11 копеек, до 82,54 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ИДЕТ ЗА НЕФТЬЮ

Российская валюта в среду снижается к доллару и к евро вслед за нефтяным рынком, реагирующим снижением на некоторое охлаждение энергетического кризиса. Стоимость барреля марки Brent теряет 0,9%, до 85,1 доллара.

Цены на газ уже стали более стабильными и держатся в районе 1 тысячи долларов за тысячу кубометров, а запасы нефти выросли, что ослабило опасения относительно дефицита предложения в условиях повышенного спроса. Американский институт нефти (API) сообщил о росте на прошлой неделе запасов нефти в стране на 3,3 миллиона баррелей при прогнозе увеличения лишь на 2,2 миллиона.

При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) стабилен около 93,7 пункта. Американская валюта разнонаправленно колеблется к многим "развивающимся валютам", в частности, прибавляет против китайского юаня 0,2%, до 6,392. Фондовые биржи США растут

Западные фондовые рынки разнонаправленно колеблются в пределах 0,3%, также не давая четкого ориентира инвесторам относительно аппетита к риску.

Инвесторы обратили внимание на аукцион Минфина России, который в среду в полном объеме разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26239 с погашением в июле 2031 года на 20 миллиардов рублей при спросе в 38,994 миллиарда. Впрочем, пониженный объем размещений в последние недели не дает валюте РФ достаточной поддержки в виде спроса на рублевую ликвидность.

В итоге, доллар и евро прибавляют 0,2-0,3%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 6 тысяч за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Определенный негатив для рубля связан с умеренным снижением цен на "черное золото", в остальном сегодняшний день небогат на важные для рубля события, рассуждает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"В то же время фирмы-экспортеры сегодня уже могут усилить продажу валютной выручки для уплаты основных налогов в начале новой недели, что окажет поддержку рублю. Мы продолжаем ожидать, что на этой неделе курс будет находиться в диапазоне 70,5-72 рубля за доллар", — добавляет он.

Рубль сохраняет высокую чувствительность к внешнему негативу, покупатели проявляют повышенный интерес к инвалюте, курс которой находится вблизи 15-месячных минимумов, рассуждает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Поэтому ухудшение внешнего фона может привести к более значимой коррекции доллара вверх с ближайшей целью в районе 71,55 рубля, где ранее находилась сильная поддержка, которая теперь выступает не менее значимым сопротивлением", — оценивает он.