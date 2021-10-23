МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Исторически ноябрь и декабрь являются худшими для рубля месяцами. По статистике в среднем в этот период доллар сильнее всего дорожает по отношению к российской валюте, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. Банки не будут останавливать работу в локдаун

"Правда, из-за беспрецедентных событий, произошедших за последние полтора года под воздействием пандемии и ее последствий, любые исторические закономерности могут временно или навсегда потерять свою силу", — добавил он.

Однако именно ухудшение ситуации с коронавирусом может стать одним из главных рисков для рубля до конца года.

Появление новых штаммов угрожает сделать эту проблему хронической, что вновь поставит под угрозу глобальную экономику и спрос на сырье, отметил собеседник агентства.

Кроме того, сильное подорожание сырьевых товаров, произошедшее за последние месяцы, ускорило и без того высокую инфляцию, что заставляет центробанки быстрее ужесточать монетарную политику. Это тоже способно ухудшить долгосрочные экономические перспективы, а также оказать давление на все рынки.

"Ужесточение глобальных денежно-кредитных условий в первую очередь негативно сказывается на развивающихся странах, ударяя и по национальным валютам", — добавил Бабин. Это провоцирует бегство инвесторов из соответствующих активов, в том числе и рублевых.

Учитывая, что многие развивающиеся государства имеют серьезные бюджетные и финансово-экономические дисбалансы, отток средств может лишь усугубить эти проблемы, что угрожает вылиться в страновой или даже региональный кризис. Естественно, это лишь усугубит ситуацию на других рынках, в том числе сырьевом, что выступит дополнительным фактором ослабления рубля.

Кончено, многолетние или исторические максимумы, достигнутые сырьевыми товарами, вместе с большим запасом прочности финансово-экономической системы России, большими резервами ЦБ и ФНБ, — все это обеспечивает фундаментальную стабильность рубля, защищая его даже от сильных падений цен на энергоносители и рисковые активы. Однако инвесторы всегда действуют на опережение, и если появятся факторы, угрожающие долгосрочным перспективам сырьевого рынка или мировой экономики, это способно быстро отразиться на курсе рубля самым негативным образом.

Тем не менее пока базовый сценарий не предполагает существенного ослабления российской валюты, по крайней мере на краткосрочном горизонте. По старой памяти большинство участников верит, что очередной рыночный провал будет выкуплен, а оптимистичные ожидания рано или поздно реализуются. Но не стоит забывать, что этот сценарий срабатывал в последние 12 лет благодаря постоянной монетарной подпитке со стороны ключевых центробанков. Теперь же они вынуждены приступить к сворачиванию данных мер. Ранее подобные попытки приводили к падению рынков даже в отсутствие столь серьезного и непредсказуемого фактора, как пандемия, подытожил специалист.