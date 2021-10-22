МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Как правило, банковские ставки по депозитам идут с лагом до 0,5% от ставки фондирования, расказал агентству "Прайм" Михаил Зельцер, эксперт "БКС Мир инвестиций".

Банк России в пятницу поднял ключевую ставку на 0,75%, до 7,5%. Это уже шестое подряд повышение ставки регулятором.

Он напомнил, что последние метрики за октябрь по максимальным ставкам вкладов в ТОП-10 банков в рублях — 6,43%.

"То есть, при росте ключевой ставки на 75 б.п., в ближайшие месяцы доходность по вкладам может подняться чуть выше 7%, но не более, поскольку все же есть вероятность торможения проинфляционных факторов, как на энергетическом рынке, так и за счет вынужденных нерабочих дней из-за скачка пандемии", — пояснил собеседник агентства.

Ожидая в будущем монетарной паузы регулятора, банки не будут значительно переплачивать по продуктам, рассуждает Зельцер.

"Наши ожидания сводятся к снижению ценового давления в экономике; к концу первого полугодия 2022 года не исключается смягчение курса ЦБ", — отметил специалист.

Он отметил еще один важный момент: ставки по вкладам более инертны.

Это значит, что чувствительность кредитных ставок к изменению процентной ставки Банком России выше, чем у вкладов. В моменте удорожание кредитов может быть больше, однако и здесь сыграет фактор ожиданий закругления кривой инфляции. В следующем году стабилизация долгового рынка на волне затухания негативных факторов, приводящих сейчас к ценовому давлению в экономике, способна будет повысить и привлекательность кредитных ресурсов, подытожил собеседник агентства.