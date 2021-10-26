МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Рубль продолжает укрепляться по отношению к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. Подробнее о перспективах национальной валюты в интервью радио Sputnik рассказал экономист Владимир Рожанковский.

В частности, экономист считает, что укрепление рубля продолжится, и в следующем году россияне смогут увидеть курс в районе 62-63 рублей за доллар.

"Центробанк повышает ставки — это уже сильный фактор укрепления рубля. Цены на нефть — второй очень сильный фактор укрепления рубля. И то, и другое повышается. Рубль сейчас находится в цикле укрепления, это не случайные колебания, будет дальнейшее укрепление рубля. По моим представлениям, если мы находимся в сырьевом суперцикле (многолетний период роста цен на сырье, — ред.) и нефть уйдет выше 100 (долларов за баррель, — ред.), а это один из сценариев, исходя из ситуации, которая сейчас развивается, тогда где-то через год, примерно в октябре 2022 года, мы сможем увидеть курс в районе 62-63 рублей за доллар. А по окончании сырьевого суперцикла, если он продлится года три, курс может быть уже в районе 58 рублей за доллар", — прогнозирует он. Эксперты предупредили о риске полной остановки производства в Европе

По словам экономиста, относительно роста цен на нефть есть два возможных сценария.

Рожанковский считает, что первый сценарий — это то, что рост (цен на нефть, — ред.) закончится этой зимой, когда нет сырьевого суперцикла. Второй же сценарий, к которому эксперт больше всего склоняется — это то, что мы находимся в сырьевом суперцикле, и тогда это продлится несколько лет, минимум три года, с таким исходом, что нефть будет в районе 120 долларов за баррель.

"Даже при первом сценарии к концу зимы 2022 года, в районе начала марта, цена на нефть может быть в районе 100 долларов за баррель. Мы видим, что происходит в Европе — энергетический кризис, в моменте спрос существенно превышает предложение. Он сбалансируется, когда экономика выйдет из рецессии на стабильные уровни роста, а ОПЕК скорректирует параметры добычи", — считает экономист.