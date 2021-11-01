МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник днем растет к иене в ожидании результатов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Рубль слегка теряет позиции к доллару и евро

По состоянию на 13.01 мск курс доллара к иене растёт до 114,23 иены за доллар со 114 иен. Курс евро к доллару в то же время увеличивается до 1,1566 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1561 доллара. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) подрастает на 0,03%, до 94,16 пункта.

Валютные инвесторы находятся в ожидании одного из главных экономических событий недели – результатов заседания ФРС США, в надежде получить подсказки относительно дальнейшей монетарной политики в стране.

"Доллар растет и, как ожидается, получит поддержку в преддверии заседания Федеральной резервной системы США в среду, которая, вероятно, объявит о начале сокращения выкупа активов", — прокомментировали газете Wall Street Journal аналитики ING.

Позднее в понедельник будут обнародованы и макроданные. Аналитики полагают, что индекс деловой активности в промышленности страны (ISM Manufacturing) в октябре снизился до 60,4 пункта с 61,1 пункта месяцем ранее.