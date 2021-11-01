МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник вечером немного уменьшил темпы снижения к евро после американской статистики, оказавшейся лучше прогноза, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США вновь обновили максимумы

По состоянию на 17.37 мск курс евро к доллару рос до 1,1576 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1561 доллара, до статистики показатель составлял 1,158 доллара. Курс доллара к иене увеличивался до 114,19 иены за доллар со 114 иен. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,04%, до 94,09 пункта.

Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в октябре снизился меньше прогноза — до 60,8% со значения сентября в 61,1%. Аналитики ожидали показатель на уровне 60,4%.

В среду на текущей неделе будут опубликованы итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, в которых регулятор может объявить о начале сокращения объема выкупа активов с рынка. Ранее ФРС отмечала, что решение будет принято уже в этом году. Также внимание инвесторов будет приковано к пресс-конференции главы ФРС Джерома Пауэлла.

По словам аналитиков ING, мнение которых цитирует газета Wall Street Journal, евро может еще больше ослабнуть к доллару, если Федрезерв примет решение об ужесточении монетарной политики, в то время как Европейский центробанк будет придерживаться более мягкого курса. Эксперты прогнозируют, что курс евро может опуститься до 1,15 доллара.