МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Деньги с мелкими потертостями, надрывами и дырками принимают в магазинах, так что совсем необязательно менять в банке купюру, у которой в порядке номер и недостает одного уголка. Но как вести себя, если в магазине вам говорят, что ваша купюра выглядит подозрительной? Подробнее об этом рассказала "Российская газета".

Следует отметить, что четких инструкций, как должны действовать кассиры, нет. Как пояснил "Российской газете" источник, близкий к ЦБ, по 86-му федеральному закону, все банкноты и монеты обязательны к приему. Банк России устанавливает признаки платежеспособности банкнот и монет. И любую банкноту можно проверить на подлинность и без специального оборудования, описание признаков есть на сайте ЦБ. Если же магазин нарушает права потребителя и не предоставляет возможность расплатиться за товар наличными деньгами, то потребитель имеет право пожаловаться в Роспотребнадзор". Эксперты порекомендовали россиянам запастись долларами

В Роспотребнадзоре также рассказали, что не проводят проверки кассового и иного оборудования, которое используется для учета, проверки или хранения наличности.

Они также посоветовали, что в том случае, если вашу купюру отказываются принимать, стоит постараться найти понимание в этой ситуации с вышестоящим административным персоналом, воспользовавшись ссылкой на статью 16.1 Закона "О защите прав потребителей". "В ней говорится о том, что продавец обязан обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) путем использования национальных платежных инструментов, а также наличных расчетов по выбору потребителя", — объяснил замначальника Управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Андрей Пучковский.

Доктор юридических наук Иван Соловьев, в свою очередь, посоветовал в любой спорной ситуации относить деньги в банк, где совсем другая техника для проверки. Та же, которая используется в торговых точках, не подлежит сертификации и никем не проверяется.