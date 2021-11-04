МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Курс евро в четверг утром заметно снижается по отношению к доллару после выхода данных о снижения до полугодового минимума показателя деловой активности в странах еврозоны, свидетельствуют данные торгов. Индекс деловой активности в еврозоне упол до минимума за полгода

По состоянию на 12.47 мск курс евро к доллару падает до 1,1549 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,161 доллара. Курс доллара к иене в то же время увеличивается до 114,08 иены за доллар со 113,98 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,4%, до 94,24 пункта.

Курс евро сильно снижается по отношению к доллару после выхода данных согласно которым композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в октябре снизился до 54,2 пункта с 56,2 пункта в сентябре — минимума за полгода. Аналитики ожидали показателя на уровне предварительной оценки в 54,3 пункта.

В свою очередь доллар получил позитивный импульс от решения Федеральной системы США, которая накануне ожидаемо сохранила учётную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Регулятор также сообщил о начале сокращения выкупа финансовых активов с рынка на 15 миллиардов долларов в месяц – в текущем месяце до 105 миллиардов, в декабре – до 90 миллиардов.