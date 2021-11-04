МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Перед долгими выходными игроки предпочли зафиксировать длинные позиции на фондовом рынке и по старой доброй традиции закупиться валютой. О том, что произойдет после этих выходных с курсом рубля, сообщила "Российская газета" со ссылкой на комментарий начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгия Ващенко.

Он напомнил, что рубль — самая крепкая валюта развивающихся рынков. Это обусловлено тем, что российская экономика восстанавливается, в том числе, и экспорт, а рост денежной массы замедлился. ВВП за год вырос на 10,5%. Долговая нагрузка остается низкой. Именно поэтому он и занимает крепкие позиции. Однако инфляция мешает его укреплению, и вот здесь не поможет даже высокая цена на нефть.

Эксперт напомнил, что Bank of America дал прогноз о 120 долларах за баррель весной, а это фактически означает укрепление рубля до 50 за доллар. Это в лучшем случае, отметил он. Однако рост цен на нефть приведет и повышению стоимости топлива на внутреннем рынке. А это внесет весомый вклад в инфляцию. Банк России в отличие от ФРС, которая полагает, что инфляция носит временный характер, не ожидает скорого его снижения. И поэтому в декабре ключевая ставка в России может быть повышена даже на 1 п.п. Россиянам рассказали, что делать, если на кассе у вас не принимают купюры

По мнению Ващенко, в дело укрепления рубля это заметного вклада не внесет.

"Многое будет зависеть от инфляционных ожиданий. Инвесторы устали ждать и переориентировались из облигаций в акции. Рубль поддержал бы приток средств в облигации, который произойдет не ранее, чем инвесторы получат сигнал к снижению ставок. А Банк России пока прогнозирует их повышение. До конца года сохраняем базовый прогноз по паре USD/RUB: диапазон 70-75", — отметил он.

Валютные пары торгуются и когда Московская биржа закрыта. После праздников будет отыгрываться динамика на внебиржевом рынке. В фокусе — заседание ОПЕК. Нефть в последнее время корректируется. Не последнюю роль в этом сыграли спекулятивные ожидания относительно решения ОПЕК, а также появление в новостном фоне климатической повестки. Хотя, по мнению Ващенко, климатический саммит быстро забудется. Переход к углеродной нейтральности займет десятилетия (если это вообще достижимая цель — сегодня неясно). А нефть будет требоваться экономики все больше, в отличие от монетарных стимулов, которые сокращаются.

Не исключено, отметил Ващенко, что для равновесия на рынке потребуется увеличить добычу на миллион баррелей в сутки уже в 2022 году. Если ОПЕК промедлит с решением — то цена на нефть пойдет наверх. На горизонте до конца года штурм отметки 90 долларов за баррель, на мой взгляд, повторится.

В заключении эксперт подытожил, что курс доллара, вероятнее всего, после выходных будет торговаться в боковом диапазоне, 70-73 рубля, а курс евро останется в коридоре 81,50-83,50.