МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Фунт стерлингов в четверг вечером значительно дешевеет по отношению к доллару после публикации итогов заседания Банка Англии (британского ЦБ), свидетельствуют данные торгов. Нефть дорожает в ожидании итогов заседания ОПЕК+

По состоянию на 17.35 мск курс фунта стерлингов к доллару падает на 1,23% — до 1,3514 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3684 доллара.

Курс евро к доллару при этом уменьшается до 1,1545 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,161 доллара, курс доллара к иене в свою очередь снижается до 113,69 иены за доллар со 113,98 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,47%, до 94,31 пункта.

Британский центробанк в четверг ожидаемо сохранил учетную ставку на уровне 0,1%, а также план выкупа активов в размере 895 миллиардов фунтов. Учитывая, что некоторые аналитики не исключали повышения ставки, такое решение оказалось позитивным для фондового рынка, но вызвало резкое снижение курса фунта.

"Это решение вызвало у участников рынка вопросы относительно доверия к Банку Англии и недавним комментариям некоторых представителей, особенно главы Эндрю Бэйли, который недавно упомянул, что Банку Англии необходимо будет действовать, чтобы держать инфляционное давление под контролем", — приводит газета Wall Street Journal мнение партнера Validus Хесуса Кабры Гисасолы (Jesus Cabra Guisasola).