МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. На следующей неделе не ожидается важных событий в сфере экономики, которые могли бы сильно повлиять на котировки, поэтому вполне можно ждать укрепление российской валюты, рассказал "Российской газете" директор компании Единый Брокер Артем Арзамасцев.
На прошлой неделе можно было наблюдать коррекционное снижение рубля, однако теперь, после охлаждения рынка, рубль попытается отвоевать потерянные позиции, полагает эксперт. К концу недели он ожидает доллар на уровне 70 рублей или даже чуть ниже. Что касается евро, Арзамасцев не исключает повторного тестирования уровня 81 рубль за евро.
В целом эксперт не ожидает волатильности на валютном рынке, однако возможны изменения, в случае выхода нефти из бокового коридора для марки Brent на уровни 80-86 долларов.