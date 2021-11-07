МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. На следующей неделе не ожидается важных событий в сфере экономики, которые могли бы сильно повлиять на котировки, поэтому вполне можно ждать укрепление российской валюты, рассказал "Российской газете" директор компании Единый Брокер Артем Арзамасцев. Что подорожает этой осенью, а что может подешеветь

На прошлой неделе можно было наблюдать коррекционное снижение рубля, однако теперь, после охлаждения рынка, рубль попытается отвоевать потерянные позиции, полагает эксперт. К концу недели он ожидает доллар на уровне 70 рублей или даже чуть ниже. Что касается евро, Арзамасцев не исключает повторного тестирования уровня 81 рубль за евро.

В целом эксперт не ожидает волатильности на валютном рынке, однако возможны изменения, в случае выхода нефти из бокового коридора для марки Brent на уровни 80-86 долларов.

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