МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. В 2021 году розничная стоимость бензина в России выросла примерно на 6,9% на фоне роста в 20-30% в других странах, пишет "Российская газета". При этом общий уровень инфляции в стране к 1 ноября составляет 6,52%. Что будет с ценами на нефть на новой неделе

Опрошенные изданием аналитики отмечают, что к концу года стоимость бензина в стране будет расти. Причиной тому является убыточность работы АЗС. Однако увеличение стоимости автотоплива вряд ли превысит темпы инфляции в стране. Вернуть прибыль продавцам может либо снижение оптовых цен на рынке, либо увеличение государственного субсидирования путем пересмотра демпфирующего механизма.

Ранее вице-премьер Александр Новак поручил проанализировать работу демпфирующего механизма и рассмотреть целесообразность его корректировки на следующий год. До этого момента снижение стоимости бензина и дизельного топлива может произойти из-за падения цен на нефть. Однако отказ стран ОПЕК+ наращивать дгобычу сверх нормы исключает данный вариант, поэтому, вероятнее всего, цены на автомобильное топливо продолжат расти.