МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Наиболее остро на ухудшение ситуации в мировой экономике и на рынке капитала реагируют валюты развивающихся стран, рассказал "Российской газете" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. Стало известно, что будет с рублем на следующей неделе

По этой причине среди валют-аутсайдеров находятся представители таких государств, а первое место в антирейтинге занимает турецкая лира, которая за десять с небольшим месяцев потеряла почти 26% к доллару. С сентября курс лиры ускорял снижение и обновлял исторические минимумы. Дополнительное давление на турецкую валюту оказал геополитический фактор, отмечает Бабин.

Национальные валюты Аргентины и Колумбии находятся, соответственно, на одну и две строчки выше, поскольку для этих стран фактор геополитики не столь актуален.

"Как ни странно, среди аутсайдеровона оказалась валюта развитой страны из "Большой семерки" (G7) — японская иена, она заняла 33 место в рейтинге 36 мировых валют", — рассказал специалист. Между нефтью и ставкой. Что будет с рублем на следующей неделе

С начала года иена потеряла к доллару более 9% из-за значительных денежных вливаний Банка Японии в финансовый рынок страны.

"Рубль к главным неудачникам точно не относится", — заявляет Бабин.

Напротив, российская валюта находится среди самых успешных в 2021 году. Это обусловлено рекордной стоимостью сырьевых товаров, в первую очередь нефти и газа. Дополнительную поддержку рублю оказывает ужесточение монетарной политики Банка России, добавил Бабин.

По его мнению, по мере снижения геополитической напряженности и замедления инфляции рубль может возобновить рост и проверить уровень в 68 за доллар при оптимистичном сценарии и 71-74 рублей при более вероятном прогнозе.