МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. На предстоящей неделе можно рубль находиться к доллару в диапазоне 72 — 74 рубля, рассказал агентству "Прайм" старший вице-президент Росбанка Юрий Тулинов. На Россию пролился "валютный дождь": что ждет рубль

Из положительных факторов для рубля специалист отмети продажи валюты экспортерами под налоговые платежи в рублях в конце этого месяца.

В остальном, считает Тулинов, фон на финансовых рынках становится все более негативным, учитывая новости по пандемии и движение ФРС к более жесткой политике.

"Сохраняется напряженность в геополитике – это повод быть осторожным с длинными позициями по рублю", — добавил собеседник агентства.

Также он отметил, что на следующей неделе в США отмечают День Благодарения, из-за этого общий уровень активности торгов будет пониженным.