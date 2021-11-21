2021-11-21T00:01:00+03:00
2021-11-21T00:01:04+03:00
2021-11-21T00:01:00+03:00
2021
https://1prime.ru/Forex/20211121/835274818.html
Что будет с курсом рубля на следующей неделе
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
На предстоящей неделе можно рубль находиться к доллару в диапазоне 72 — 74 рубля, рассказал агентству "Прайм" старший вице-президент Росбанка Юрий Тулинов. Из положительных... ПРАЙМ, 21.11.2021
валюта, рынки, новости, торги, прогноз, росбанк, рубли
https://1prime.ru/images/83407/37/834073708.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83407/37/834073708.jpg
https://1prime.ru/images/83407/37/834073707.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83407/37/834073707.jpg
https://1prime.ru/images/83407/36/834073693.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83407/36/834073693.jpg
https://1prime.ru/macroeconomics/20210914/834691814.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Елена Гуринович
https://1prime.ru/images/82942/26/829422698.jpg
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. На предстоящей неделе можно рубль находиться к доллару в диапазоне 72 — 74 рубля, рассказал агентству "Прайм" старший вице-президент Росбанка Юрий Тулинов.
Из положительных факторов для рубля специалист отмети продажи валюты экспортерами под налоговые платежи в рублях в конце этого месяца.
В остальном, считает Тулинов, фон на финансовых рынках становится все более негативным, учитывая новости по пандемии и движение ФРС к более жесткой политике.
"Сохраняется напряженность в геополитике – это повод быть осторожным с длинными позициями по рублю", — добавил собеседник агентства.
Также он отметил, что на следующей неделе в США отмечают День Благодарения, из-за этого общий уровень активности торгов будет пониженным.