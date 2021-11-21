МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. На рубль начали давить сразу несколько негативных факторов, США хотят снизить нефтяные котировки, а российский фондовый рынок пока выглядит хуже других площадок из-за геополитической неопределенности. Об этом "РГ" рассказали финансовые аналитики. Аналитики ждут роста запасов нефти в США за неделю

По прогнозу главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, на будущей неделе курс рубля продолжит консолидироваться в диапазоне 72,5-74,5 к доллару и 82-84 к евро.

Он отмечает, что рубль и другие валюты развивающихся стран сейчас испытывают давление в связи с глобальным укреплением доллара. Дополнительно на российскую валюту давят снижение цен на нефть, не прекращающаяся геополитическая напряженность, а также продажи на рынке ОФЗ и возросший объем покупок валюты Минфином России в рамках бюджетного правила. Кроме того, в ноябре и декабре у населения повысится спрос на валюту для покупки импортных товаров на новогодние праздники, а у компаний — для выплат по внешним долгам.

А среди факторов поддержки рубля Васильев назвал ожидания дальнейшего повышения ключевой ставки Центробанком, ноябрьский налоговый период, а также высокие цены в рублях на сырьевые товары, что увеличивает как экспортную выручку российских компаний, так и налоговые отчисления.

В то же время начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев считает, что на сегодняшний день сохраняются предпосылки для продолжения снижения цен. В ближайшие дни, по его мнению, цена на нефть марки Brent перейдет в диапазон $77-80 за баррель.

Ведь сейчас рынок находится под давлением потока негативных новостей. В частности, призыв США к ряду стран начать продажи нефти из своих стратегических резервов уже привел к снижению котировок. К тому же на нефтяных ценах могут негативно отразиться ухудшающаяся эпидемиологическая ситуация в Европе и продолжающееся укрепление доллара. Тогда как драйвером роста выступают только прогнозы о холодной зиме.

Российский фондовый рынок завершил неделю около новых двухмесячных минимумов и, находясь под давлением геополитической неопределенности и падающих нефтяных цен, в последние дни чувствовал себя заметно хуже других, отметил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

По его мнению, если в понедельник будет благоприятным внешний фон, то возможно определенное восстановление.

"Ближайшими целями отскока могут стать минимумы четверга, которые теперь выступают в качестве технических сопротивлений: 4082 пункта у индекса МосБиржи и 1758 пунктов — у индекса РТС", — заключил аналитик.