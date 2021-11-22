МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара в ходе торгов поднялся выше 74 рублей впервые с 27 августа, свидетельствуют данные Мосбиржи. Хуже всех: какие валюты лучше обходить стороной в ближайшие месяцы

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.55 мск растёт на 55 копеек, до 74 рублей, курс евро — на 35 копеек, до 83,36 рубля. А минутами ранее курс доллара поднимался до 74,04 рубля.

Цена на нефть марки Brent пытается скорректироваться после падения в предыдущие дни — ранее в понедельник она обновила минимум с 1 октября, упав до 77,62 доллара за баррель сорта Brent. Сейчас она перешла к росту и прибавляет 0,8%, почти достигая 80 долларов за баррель.

Но в целом утро понедельника вновь создало условия для сохранения тенденции к ослаблению рубля, оценивает Егор Жильников из Промсвязьбанка. Индекс Мосбиржи опустился ниже 4000 пунктов

"Сегодня мы ожидаем стремления курса доллара к верхней границе диапазона 73,5-74,5 рубля из-за возможного продолжения падения цен на нефть Brent, способных достичь отметку 77 долларов за баррель уже в начале недели. Поддержка рублю может прийти в конце торговой сессии в случае сохранения позитивных настроений на рынке США, а также технических факторов, поскольку российская валюта локально выглядит перепроданной", — добавляет он.

На этой неделе рубль будет получать поддержку от пика налогового периода ноября, но ближе к концу недели этот фактор перестанет действовать, рассуждает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "При появлении новых негативных поводов курс доллара очень быстро перейдет к тестированию следующей цели — 74,6 рубля", оценивает он.