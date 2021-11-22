МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара днём в понедельник умеренно растет и к евро, и иене, в то время как как трейдеры оценивают возможности повышения учётной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Хуже всех: какие валюты лучше обходить стороной в ближайшие месяцы

По состоянию на 13.14 мск курс евро снижается до 1,1283 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1288 доллара, курс доллара к иене поднимается до 114,17 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 113,98 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,06%, до 96,09 пункта.

Внимание инвесторов сфокусировано на протоколе последнего заседания Федрезерва США, который опубликуют послезавтра. По его итогам регулятор принял решение о начале сокращения выкупа финансовых активов с рынка – по 15 миллиардов долларов в месяц с текущих 120 миллиардов.

Как сказал газете Wall Street Journal валютный аналитик MUFG Ли Хардман (Lee Hardman), доллар продолжает укрепляться на вероятности увеличении темпов сокращения объема выкупа активов, поскольку ранее несколько представителей ФРС намекали о принятии этого решения на декабрьском заседании. По словам эксперта, это делает более вероятным и повышение учётной ставки — уже в следующем году. Дно и потолок. Названо "золотое время" для покупки валюты

Ужесточение монетарной политики при прочих равных позитивно для соответствующей валюты.

В свете реакции ФРС трейдеры также будут оценивать и данные о продажах жилья на вторичном рынке в США. Аналитики полагают, что показатель, который обнародуют сегодня, снизился в октябре на 1,4% — до 6,2 миллиона.