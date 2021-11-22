Курс евро в ходе торгов поднялся до 84 рублей впервые с 6 октября
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Курс евро в ходе торгов поднялся до 84 рублей впервые с 6 октября, свидетельствуют данные торгов.
https://1prime.ru/Forex/20211122/835293814.html
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Цены на нефть корректируются после снижения прошлой недели
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Северный поток-2
В Киеве рассказали, каким условиям должен отвечать "Северный поток-2"
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Курс евро в ходе торгов поднялся до 84 рублей впервые с 6 октября, свидетельствуют данные торгов.
https://1prime.ru/Forex/20211122/835293814.html
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