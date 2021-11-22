МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник ощутимо падает, обновляя минимумы с лета против доллара и с начала октября – против евро, основными причинами этого стали падение нефтяных котировок в район почти двухмесячных минимумов и ухудшение геополитического фона. Российский рынок акций падает на внешнем негативном фоне

Добавляют давления на рубль также укрепление доллара против большинства мировых и "развивающихся" валют и обновление ценовым индексом государственных облигаций РФ, рассчитываемым Мосбиржей, минимума с января 2019 года.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.11 мск рос на 1,32 рубля — до 74,77 рубля, курс евро — на 1,16 рубля, до 84,17 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее в понедельник доллар уже подскакивал до 74,99 рубля — максимума с 8 июля, евро — до 84,54 рубля — максимума с 4 октября.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

На российском валютном рынке в начале недели преобладала тенденция к ослаблению рубля против основных резервных валют. Эксперты указывают на геополитические факторы.

"На выходных произошло усиление антироссийской риторики на Западе, а также появились новые санкционные инициативы американских законодателей, направленные против нашей страны. Хотя мало кто верит в развитие этой ситуации по худшему сценарию, негативный информационный фон заставляет многих выходить из рублевых активов в инвалюту, в том числе зарубежных инвесторов, наиболее остро реагирующих на подобную новостную повестку", — рассуждает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Обновление ценой нефти Brent минимума с 1 октября (77,62 доллара) добавляет давления на курс рубля. Это происходит на фоне опасений по поводу баланса на нефтяном рынке. В частности, после Китая и Япония отреагировала на призывы США и заявила о планах продажи нефти из стратегических резервов. При этом вспышки заражений коронавирусом в некоторая частях Европы и Азии привели к вводу дополнительных ограничений на передвижение, что традиционно негативно для динамики нефтяных котировок.

При этом ценовой индекс государственных облигаций РФ (RGBI), рассчитываемый Мосбиржей, продолжает обновлять минимумы с января 2019 года, давая негативный сигнал курсу рубля.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США), в свою очередь, повышается на 0,4% до 96,4 пункта – в район максимумов с июля 2020 года, что сигнализирует о падении аппетита к риску.

В итоге доллар и евро растут к рублю на 1,4-1,8%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,85 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Возвращение геополитических угроз нарушило рыночный баланс и ослабило рубль, констатирует Дмитрий Полевой из компании "Локоинвест".

"Наши оценки премии за нерыночный риск говорят о его краткосрочной уязвимости и возможном росте доллара до 75-77 рублей при росте напряженности даже в условиях стабильной ситуации на рынках. Но среднесрочная поддержка от платежного баланса остается, а растущие ставки ЦБ сохранят влияние carry-эффектов на спекулятивные потоки и относительную динамику депозитов населения в рублях и валюте, как только волатильность спадет", — добавляет он.

Пока же негативный фон поддерживается геополитическими историями с российским подтекстом, отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер". Пусть они не получают какого-либо развития, или подтверждения, но явно нервируют инвесторов, добавляет он.

"В том же ключе можно рассматривать ситуацию с облигациями "Роснано", хотя никто не допускает мысли о банкротстве госкомпании. Тем не менее, на рынке почти нет позитива", — резюмирует Кочетков.