МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам в понедельник вечером подскочил до максимального уровня с лета 2020 года после того, как Джерома Пауэлла повторно выдвинули на пост главы ​Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США обновляют рекорды после новостей о ФРС

По состоянию на 18.28 мск курс евро снижался до 1,1257 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1288 доллара, курс доллара к иене рос до 114,68 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 113,98 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,36%, до 96,37 пункта. Показатель ранее достиг 96,47 пункта — рекорда с 14 июля 2020 года.

Трейдеры обращают внимание на новости из США. Так, ранее Белый дом сообщил, что американский президент Джо Байден решил повторно выдвинуть Джерома Пауэлла на пост главы Федеральной резервной системы. Четырехлетний срок полномочий Пауэлла завершается в феврале 2022 года.

Рынки также ожидают важную макростатистику, запланированную на среду. Так, станет известна вторая оценка по ВВП США в третьем квартале, аналитики ожидают замедление роста до 2,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) с 6,7% во втором квартале, первая оценка предполагала рост на 2%.

В свете выдвижения Пауэлла на пост главы Федрезерва и ожидания данных по экономике США инвесторы оценивают, какие дальнейшие меры примет регулятор на фоне пандемии. По данным CME Group, 85% аналитиков прогнозируют повышение ставки ФРС до конца лета следующего года с текущего уровня в 0-0,25%.

Инвесторы также обращают внимание на макростатистику. Так, количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в октябре неожиданно выросло на 0,8% и составило 6,34 миллиона при прогнозе в 6,2 миллиона, значение сентября составляет 6,29 миллиона.