МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник усиливает падение, в частности, доллар стоит уже дороже 75 рублей — на максимумах с начала июля, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций рухнул на геополитических рисках и падении рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.10 мск растёт на 1,56 рубля, до 75,01 рубля. Таких высоких курсовых уровней не отмечалось уже с 8 июля. Курс евро прибавляет 1,45 рубля, до 84,46 рубля.