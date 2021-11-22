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2021
https://1prime.ru/Forex/20211122/835295836.html
Курс доллара поднялся до 75 рублей впервые с июля 2021 года
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Курс рубля в понедельник усиливает падение, в частности, доллар стоит уже дороже 75 рублей — на максимумах с начала июля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара... ПРАЙМ, 22.11.2021
валюта, рынки, новости, доллар, валюта, биржи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник усиливает падение, в частности, доллар стоит уже дороже 75 рублей — на максимумах с начала июля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.10 мск растёт на 1,56 рубля, до 75,01 рубля. Таких высоких курсовых уровней не отмечалось уже с 8 июля. Курс евро прибавляет 1,45 рубля, до 84,46 рубля.