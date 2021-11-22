МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Рубль в понедельник вечером усилил падение, обновляя минимумы с лета против доллара и с начала октября – к евро. Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов опустились ниже $1000

Ухудшение геополитического фона оказывает ощутимое давление на российскую валюту.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.16 мск рос на 1,41 рубля до 74,85 рубля, курс евро — на 1,19 рубля, до 84,2 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее в понедельник доллар уже подскакивал до 75,075 рубля — максимума с 8 июля, евро — до 84,54 рубля — максимума с 4 октября.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ГЕОПОЛИТИКИ

На российском валютном рынке в начале недели преобладала тенденция к ощутимому падению рубля против основных резервных валют. Эксперты указывают на геополитические факторы этого ослабления.

В частности, Роман Наумов из BCS Global Markets отмечает в этой связи заявление Службы внешней разведки (СВР) РФ о том, что провокационная политика США и Евросоюза укрепляет у Украины чувство вседозволенности и безнаказанности; подобное было в Грузии перед событиями августа 2008 года, считают в СВР.

Обновление рынком нефти в понедельник минимума с 1 октября (77,62 доллара) добавило давления на рубль в первой половине дня. Попытки возврата нефтяных цен на психологически значимый уровень 80 долларов, предпринятые вечером, не смогли вернуть уверенности рублю.

При этом ценовой индекс государственных облигаций РФ, рассчитываемый Мосбиржей (RGBI), продолжает обновлять многолетние минимумы с декабря 2018 года, давая негативный сигнал курсу рубля.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США), в свою очередь, повышается на 0,3% до 96,3 пункта, обновляя максимумы с июля 2020 года, что сигнализирует о падении аппетита к риску.

В итоге, доллар и евро растут к рублю на 1,5-1,9%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,9 тысячи за баррель сорта Brent. Российский рынок акций упал, испытав самый сильный удар в 2021 году

ПРОГНОЗЫ

Российский рубль падает на фоне обострившихся геополитических факторов, считает Спартак Соболев из компании "Альфа-Форекс". Возвращение украинского вопроса в повестку дня на Западе нервирует игроков, провоцируя продажу рублёвых инструментов, добавляет он.

"Опасения инвесторов лучше всего отражает ситуация на рынке госдолга: индекс RGBI потерял от пиков 2020 года около 15% (столь же стремительное падение наблюдалось осенью 2014). Тем не менее серьезных предпосылок к длительному снижению курса национальной валюты пока не наблюдается: Банк России, обладая рекордными международными резервами, способен поддержать спрос на рубль, нивелируя риски обвала. Пока же доллар смог преодолеть сопротивление в районе 72,9-73,5 рубля и продолжает рост в направлении 75,5 рубля, поддержкой ему выступает уровень 72,2 рубля", — оценивает Соболев.

Подготовка к пику ноябрьского налогового периода в РФ способна оказать лишь частичное сопротивление давлению на рубль из-за геополитической напряженности вокруг Украины и Белоруссии, считает Евгений Кошелев из Росбанка.

Из локальных факторов поддержки рублю есть налоговый период, пик которого придётся на эту неделю, из фундаментальных — высокая ключевая ставка ЦБ и ожидание ее дальнейшего повышения, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Макроэкономические факторы — также на стороне рубля: сильный счёт текущих операций, существенные накопленные резервы, консервативная бюджетная политика. Развитие дальнейшей ситуации для рубля будет зависеть от геополитических аспектов, ценового вектора в нефти, изменения общерыночного аппетита к риску. Прогноз на вторник по курсу доллара – 73,8-75 рублей", — оценивает он.