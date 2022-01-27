МОСКВА. 27 яна — ПРАЙМ. Рубль усилил рост к доллару и евро после обвала в среду: доллар опустился до порядка 78,5 рубля, евро ушел под 88 рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже. Российский рынок акций перешел к росту

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.00 мск снижается на 0,89 рубля — до 78,53 рубля, курс евро — на 1,43 рубля, до 87,97 рубля.

В среду доллар на геополитических рисках подскакивал до 80,41 рубля — впервые с ноября 2020 года, евро — до 90,725 рубля (максимума с июля 2021 года).