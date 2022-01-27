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2022
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Рубль усиливает рост
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Рубль усилил рост к доллару и евро после обвала в среду: доллар опустился до порядка 78,5 рубля, евро ушел под 88 рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже. Курс... ПРАЙМ, 27.01.2022
валюта, рынки, новости, торги, рубль, доллар, евро, московская биржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА. 27 яна — ПРАЙМ. Рубль усилил рост к доллару и евро после обвала в среду: доллар опустился до порядка 78,5 рубля, евро ушел под 88 рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" на 12.00 мск снижается на 0,89 рубля — до 78,53 рубля, курс евро — на 1,43 рубля, до 87,97 рубля.
В среду доллар на геополитических рисках подскакивал до 80,41 рубля — впервые с ноября 2020 года, евро — до 90,725 рубля (максимума с июля 2021 года).