МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Пока нет предпосылок для того, чтобы рубль стал резервной валютой, заявил в беседе с ведущими российским СМИ зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Российские нефть и газ все равно будут покупать, значит и конвертируемость рубля будет обеспечиваться, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос, смогла бы Россия прожить без доллара и без конвертируемого рубля, добавил он.

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