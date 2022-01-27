Медведев оценил шансы рубля стать резервной валютой
Зампред Совбеза РФ Медведев не видит предпосылок для того, чтобы рубль стал резервной валютой
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МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Пока нет предпосылок для того, чтобы рубль стал резервной валютой, заявил в беседе с ведущими российским СМИ зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Российские нефть и газ все равно будут покупать, значит и конвертируемость рубля будет обеспечиваться, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос, смогла бы Россия прожить без доллара и без конвертируемого рубля, добавил он.
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