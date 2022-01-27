МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Рубль усиливает рост и отвоевывает у доллара уровень 78 рублей, у евро — 87 рублей, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.54 мск четверга падал на 1,34 рубля, до 78,08 рубля, евро — на 2,32 рубля, до 87,08 рубля. Минутами ранее доллар и евро максимально опускались до 77,92 рубля и до 86,99 рубля соответственно.

Укрепление рубля резко ускорилось после заявления МИД России, что Москва считает неприемлемой даже мысль о войне между народами Украины и России.