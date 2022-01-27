МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Курс рубля днем уверенно растет к доллару и к евро, реагируя на заявления МИД РФ по Украине. Дорожающая нефть и рост мировых фондовых рынков добавляют уверенности рублевым "быкам". Индекс Мосбиржи поднялся выше 3500 пунктов

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.03 мск падал на 1,84 рубля, до 77,58 рубля, евро — на 2,85 рубля, до 86,55 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар и евро максимально дешевели в четверг до 77,38 рубля и до 86,3 рубля.

РУБЛЬ УСИЛИВАЕТ КОРРЕКЦИЮ ВВЕРХ

На российском валютном рынке в четверг преобладает уверенный рост курса рубля к доллару и евро, корректирующий обвал предыдущих дней, когда основные резервные валюты обновили многомесячные максимумы выше 80 и 90 рублей, соответственно.

Сейчас игроки пытаются оценивать новости о ходе переговоров между Россией и Западом после представленных в среду в Москве письменных ответов Вашингтона и НАТО по гарантиям безопасности. Кроме того, поступают новости о переговорах в рамках нормандского формата. РФ рассчитывает, что на встрече советников лидеров "нормандского формата" в Берлине через две недели удастся найти развязки по урегулированию на Украине, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

Наконец, сильный импульс рублю (позволивший ему компенсировать к доллару и евро более 1 рубля) дало заявление Зайцева о том, что Москва считает неприемлемой даже мысль о войне между народами Украины и России.

При этом тенденции мировых рынков позитивны. Так, нефть вплотную подобралась к 90 долларам: марка Brent (апрельский фьючерс) растет на 0,6% — до 89,3 доллара за баррель. Нефть в последние дни в основном дорожала, рост котировок был вызван усилением политической напряженности между Россией и Украиной, а также ситуацией на Ближнем Востоке. Инвесторы полагают, что эскалация напряженности может привести к перебоям с поставками.

Западные фондовые фьючерсы и индексы в основном растут, добавляя позитив в динамику рубля, как рискового актива. Ценовой индекс Мосбиржи российских гособлигаций в четверг также отскакивает вверх от многолетних минимумов.

В итоге курсы доллара и евро падают к рублю на 2,1-3%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 6,95 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Рубль активно отыгрывает улучшение ситуации на мировых рынках и надежды на мирное разрешение текущего геополитического противостояния, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Если эти факторы продолжат давать позитивные сигналы, курс, пробив важный уровень поддержки 78,24 рубля за доллар, может закрепиться ниже него", — оценивает эксперт.

Отсутствие выраженного тренда на замедление темпов инфляции может насторожить Банк России на ближайшем заседании 11 февраля, считает Евгений Кошелев из Росбанка.

"В совокупности с ростом волатильности валютного рынка и повышенным геополитическим дисконтом для рубля, а также с потенциальным ростом инфляционных ожиданий по итогам опроса в январе, минимально необходимым действием регулятора на февральском заседании является повышение ключевой ставки на 0,5 процентного пункта до 9% годовых", — оценивает он.