МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Курс рубля в начале утренних торгов понедельника перешел к символическому укреплению к евро и продолжает повышаться к доллару, следует из данных Московской биржи. Рубль остается в плюсе на охлаждении санкционных рисков

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.11 мск снижается на 19 копеек — до 77,61 рубля, курс евро — на 4 копейки, до 86,61 рубля.

Российский рынок акций умеренно повышается на старте утренней сессии понедельника на позитивном внешнем фоне, следует из динамики торгов.

При этом цена нефти марки Brent растет на 1,2%, до 89,58 доллара за баррель. Фьючерсы на основные американские индексы торгуются в плюсе. В пятницу ведущие американские биржевые индикаторы прибавили более 2%.