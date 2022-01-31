МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Курс рубля в начале основной торговой сессии понедельника умеренно укрепляется и к доллару, и к евро на дорожающей нефти и снижении градуса геополитической напряженности, следует из данных торгов. Российский рынок акций растет на 1%

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.40 мск снижался на 27 копеек, до 77,53 рубля, курс евро – на 11 копеек, до 86,54 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти марки Brent прибавляет 1,14% — до 89,53 доллара за баррель.

"На утро понедельника формируется благоприятный фон для продолжения укрепления рубля: фьючерсы на фондовые рынки большинства развитых стран торгуются в плюсе, цены на нефть продолжают уверенный рост", — говорит Егор Жильников из Промсвязьбанка.

Жильников не исключает, что сегодня пара доллар-рубль может опуститься ниже отметки 77 рублей за доллар.

"Сегодня рубль потеряет поддержку налогового периода, но это во многом компенсируется отсутствием покупок валюты в рамках бюджетного правила и традиционно низкой активностью импортеров в январе-феврале", — отмечает Алексей Антонов из "Алор Брокер".

Антонов сохраняет слабо позитивный взгляд на российскую валюту, до тех пор, пока Банк России вновь не начнет скупать доллары и евро в ФНБ или не появятся сильные санкционные или политические риски.