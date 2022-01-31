МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник днем растерял рост к бивалютной корзине и стабилен при мало меняющихся котировках нефти и некоторой паузе в риторике политиков. Российский рынок акций растёт на внешнем позитиве

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.26 мск снижается на 1 копейку, до 77,79 рубля, курс евро повышается на 7 копеек, до 86,72 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее в понедельник курсы доллара и евро максимально падали до 77,24 и 86,21 рубля соответственно.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Поначалу в понедельник преобладало укрепление рубля, однако днем он "сдулся" в отсутствие значимых причин для дальнейшей коррекции вверх и в условиях близости круглых уровней поддержки 77 рублей за доллар и 86 рублей за евро.

При этом внешнеполитический фон достаточно спокоен в условиях паузы в риторике высокопоставленных лиц России и Запада в рамках переговоров о "гарантиях безопасности".

Тенденции мировых рынков также умеренно позитивны, что поддерживает курс рубля. Так, стоимость нефти остается около 90 долларов: марка Brent (апрельский фьючерс) прибавляет 0,7%, достигая 89,2 доллара за баррель. Нефть дорожает, хотя и чуть меньшими темпами, чем утром, на сохранении ожиданий роста спроса на сырье в условиях похолодания в США и сохранении опасений возникновения перебоев с поставками.

Наконец, ценовой индекс российских гособлигаций на Московской бирже в последний день месяца третью сессию подряд отскакивает вверх от многолетних минимумов, сигнализируя о коррекционном спросе на рублевые активы, растут и котировки российских акций.

В итоге курсы доллара и евро меняются к рублю в пределах 0,1%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 6,9 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Отсутствие покупок валюты со стороны ЦБ и потребности экспортеров в рублях для выплат экспортных пошлин и текущих расходов будут и дальше поддерживать рубль, поэтому не исключено, что при отсутствии нового политического негатива могут быть предприняты попытки его удорожания ниже 77 за доллар считает Дмитрий Полевой из компании "Локо инвест".

Впрочем, спекулятивные потоки могут пока оставаться быстро изменчивыми, поэтому ориентируемся на сохранение курса в диапазоне 77-79 рублей за доллар, добавляет он.

У наблюдаемого в последние дни укрепления рубля есть явно политические причины – несмотря на конкретизацию возможных санкционных мер комментарии представителей США и России говорят о том, что вероятность дальнейшего обострения конфликта все же низкая, в свою очередь рассуждают в Райффайзенбанке. При этом, согласно их выводу, экстренная, из-за прежнего резкого ослабления рубля, приостановка покупки иностранной валюты Центробанком может сказаться фундаментально, хотя и не сразу.

С учетом продолжения повышения цен на нефть и газ нефтегазовые допдоходы, судя по всему, обещают еще вырасти по итогам января, а объем покупок в рамках бюджетного правила превысит 500 миллиардов рублей в феврале, оценивают аналитики банка. Однако на данный момент недоприобретенный объем валюты уже составил 160 миллиардов рублей (около 2 миллиардов долларов), добавляют они.

"Спекулятивный отток капитала вырос до 6,5-7 миллиардов долларов в январе против 3,4 миллиарда в январе-сентябре 2021 года. То есть, снижение покупок валюты на 2 миллиарда фактически пока могло компенсировать лишь его ускорение в январе, но не изменить в корне ситуацию. Устойчивый фундаментальный позитивный эффект от приостановки интервенций следует ожидать не ранее чем через месяц", — заключают эксперты.