МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Банк России уже в пятницу может прокомментировать приостановку покупки валюты по бюджетному правилу из-за сильной волатильности в январе или даже объявить о возобновлении покупок на фоне стабилизации курса рубля, считают опрошенные РИА Новости эксперты. При этом величина курса рубля к доллару будет второстепенным фактором, добавляют они. Центробанк сообщил о резком повышении ипотечной ставки в регионах

ЦБ РФ с 15.00 мск 24 января на фоне возросшей волатильности приостановил покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. С 14 января по 4 февраля ЦБ должен был купить валюты на 585,9 миллиарда рублей – на 36,6 миллиарда рублей в день. То есть уже отложена покупка валюты на 366 миллиардов рублей (4,8 миллиарда долларов). С 7 февраля по 4 марта объем покупок составит 634,7 миллиарда рублей – по 33,4 миллиарда в день.

ЦБ РФ заинтересован в быстром возвращении с покупкой валюты, считает директор "Газпромбанк Private Banking" Егор Сусин. "В первом квартале традиционно отмечаются основные поступления валютной выручки, что сгладило бы возврат покупок ЦБ. Дальше торговый баланс будет ухудшаться и вернуться на рынок будет сложно — уже до осени. Это обусловит большой объем некупленной валюты", — резюмирует он.

При дальнейшей нормализации ситуации с колебаниями курса (снижении волатильности) покупки могут возобновиться уже в феврале, поскольку фундаментально приток валюты остается крайне высоким, считает Сусин. "В то же время вряд ли это произойдет раньше середины февраля, пока волатильность повышена. Скорее всего, после заседания (совета директоров ЦБ по ключевой ставке и ДКП — ред.), хотя объявить могут и на заседании, теоретически. При этом величина курса неважна, важна стабильность — может быть и на уровне 75 рублей за доллар", — говорит эксперт.

Однозначно сказать, когда возобновятся покупки, сейчас нельзя, возможно, какие-то комментарии мы получим в эту пятницу после решения по ключевой ставке, полагает директор по инвестициям компании "Локоинвест" Дмитрий Полевой. "Критерии всё те же – уровень волатильности и его влияние на инфляционные ожидания и ожидания по инфляции. Пока, видимо, можно исходить из предположения, что в феврале-марте возвращать покупки на рынок ЦБ не будет", — считает он.

ЦБ РФ возобновит покупку валюты, когда волатильность рубля вернётся в комфортный коридор – порядка 10-15%, полагает директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг. "В январе она подскакивала выше 20%, а сейчас превышает 17% — рано возобновлять покупки валюты. Величина курса рубля менее важна для решения. Пока видим, что рубль не хочет сильно расти за нефтью, но это с точки зрения волатильности даже хорошо. Чем дольше он на одном месте стоит, тем быстрее уменьшится волатильность", — резюмировал эксперт.