МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Курс рубля в начале утренних торгов вторника символически снижается и к доллару, и к евро, следует из данных Московской биржи. Рубль растет на дорогой нефти и сигналах геополитики

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.12 мск повышается на 2 копейки, до 75,5 рубля, курс евро — на 5 копеек, до 86,32 рубля.

Российский рынок акций символически повышается на старте утренней сессии вторника на нейтральном внешнем фоне, следует из динамики торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.05 мск повышается на 0,2%, до 3477,91 пункта.

Нефть марки Brent дешевеет на 0,17%, до 92,53 доллара за баррель. Большинство американских фондовых индексов умеренно снизились в понедельник, а сегодня утром фьючерсы на ведущие американские бенчмарки торгуются без существенных изменений.