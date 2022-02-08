МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Вашингтон очень сильно рискует, когда превращает доллар в оружие. Об этом пишет автор британского издания The Telegraph, в переводе ИноСМИ.

В случае эскалации ситуации на Украине Россия будет отключена от платежной системы SWIFT, отмечает он. Американским банкам и брокерам не будет разрешено работать с Россией, и финансовым учреждениям в любой другой точке мира будет запрещено вести какие-либо дела с этой страной, ее компаниями или гражданами, сохраняя при этом доступ к американской финансовой инфраструктуре. СМИ: Европа сама загоняет себя в бездну в угоду Америке

По словам эксперта, в результате американское руководство ослабит роль своей денежной единицы, ухудшится ситуация в мировой экономике. Причем платить будут вынуждены прежде всего потребители из Европы, ведь Россия перестанет поставлять в туда газ, нефть, пшеницу и прочие зерновые культуры. Список можно продолжать до бесконечности. Если учесть последствия второго порядка, пишет The Telegraph, наступит "паралич" стран, зависящих от российского сырья, а в финансовых учреждениях, где российские активы составляют большую часть баланса, ситуация будет еще хуже.

"Превращение доллара в оружие не может в одночасье покончить с долларом как резервной валютой, но это может способствовать ускорению таких изменений. Хотя использование доллара в качестве оружия обходится гораздо дешевле, чем использование вооруженного конфликта для достижения тех же целей, оно не обходится без потерь, за это придется платить", — заявили авторы опубликованного на этой неделе доклада "Атлантического совета".

Иными словами, использование силы суверенитета доллара чревато тем, что под угрозу будет поставлен его статус резервной валюты, который позволяет использовать его в качестве оружия.