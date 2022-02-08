МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Курс рубля во вторник продолжил уверенно расти, компенсируя январский обвал, следует из данных торгов. Активизация переговорного процесса по гарантиям безопасности между Россией и Западом помогает рублю нивелировать геополитический дисконт. Нефть дешевеет в ожидании итогов переговоров по СВПД

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.43 мск снижался на 32 копейки, до 75,16 рубля, курс евро — на 40 копеек, до 85,87 рубля, следует из данных Московской биржи. Валюта США во вторник максимально падала уже до 74,99 рубля. Прошлый год доллар закончил на уровне 74,7 рубля, таким образом, его скачок в январе до 80,4 рубля уже почти компенсирован.

РУБЛЬ НАХОДИТ ПОДДЕРЖКУ

Российская валюта продолжает расти, компенсируя провал января и выходя на максимумы с середины прошлого месяца. Геополитический фон продолжает поддерживать восстановление рубля – на фоне активизировавшейся переговорной активности между Россией и Западом.

Поддержку российским активам оказывают позитивные итоги переговоров президентов РФ и Франции, усилившие ожидания дальнейшей деэскалации, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"Надежды на переговоры (Владимира Путина – ред.) с Эммануэлем Макроном (в контексте продолжения этих самых переговоров по ключевым вопросам с Западом) и высокие цены на нефть продолжают играть на стороне рубля", — рассуждает Дмитрий Полевой из "Локоинвеста".

Внешний рыночный фон при этом несколько испортился и сигнализирует об ослаблении аппетита к риску у глобальных инвесторов, что, впрочем, не мешает рублю прибавлять. Рынок нефти тестирует психологически значимый уровень 90 долларов за баррель сорта Brent — уже в качестве поддержки. Цена барреля Brent падает на 2,2% — до 90,7 доллара.

Мировые цены на нефть падают по мере того, как инвесторы оценивают вероятность притока на рынок иранской нефти после переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Они могут привести к снятию санкций с Тегерана.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышается на 0,15%, до 95,54 пункта, что сигнализирует о снижении спроса на риск. Теряют в весе и западные фондовые индексы и фьючерсы.

Ценовой индекс Мосбиржи российских гособлигаций стабилизируется во вторник.

Тем не менее, доллар и евро снижаются к рублю на 0,4% и 0,5%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 6,8 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Динамику рубля и других российских активов продолжат определять, в первую очередь, геополитическое новости, а в целом на этой неделе курс, вероятно, будет находиться в диапазоне 74,85-77,1 рубля за доллар, оценивает перспектив Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Последние оценки по спекулятивной позиции в рубле от CFTC (Комиссия по торговле товарными фьючерсами) — на 1 февраля — указали на резкий рост длинных позиций по рублю (в расчете на его укрепление): с 32% до 54% от общего количества позиций, замечает Полевой из "Локоинвеста".

"Безусловно, это очень "узкий" индикатор, но он может говорить о том, что спекулятивные позиции в рубле могут наращиваться быстро в случае сокращения рисков. Поэтому, тактически, мы продолжаем смотреть на рубль с оптимизмом, пусть пока и сдержанным. Вероятно, курс будет пока оставаться вблизи 75-76 рублей за доллар", — оценивает он.