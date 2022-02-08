МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник вечером растет к евро и иене на росте доходности казначейских облигаций США, а также статистике по стране, оказавшейся лучше прогнозов, свидетельствуют данные торгов. Рубль активизировал рост и почти отыграл потери января к доллару

По состоянию на 18.05 мск курс евро к доллару снижался до 1,1406 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1442 доллара. Курс доллара к иене рос до 115,48 иены за доллар со 115,12 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,27%, до 95,66 пункта.

Укрепление доллара поддерживает то, что доходность десятилетних гособлигаций US Treasuries растет до максимальных за два года 1,96% с уровня прошлого закрытия в 1,916%.

Кроме того, инвесторы отреагировали на статистику, оказавшуюся лучше прогнозов. Дефицит торгового баланса США в декабре вырос на 1,4 миллиарда долларов по сравнению с пересмотренным показателем ноября — до 80,7 миллиарда долларов, в то время как аналитики ожидали показатель на уровне в 83 миллиарда долларов.

Тем временем евро дешевеет к доллару второй день подряд после того как по итогам прошлой недели его курс вырос на 2,7% после итогов заседания Европейского центробанка. Несмотря на то что регулятор намекнул на более жесткий подход к своей монетарной политике, валютный аналитик Commerzbank Ю-На Пак-Хегер (You-Na Park-Heger) ожидает, что евро не будет сильнее дорожать к доллару.

"Поскольку мы ожидаем повышение ставки только в сентябре, существует мало причин для дальнейшей эйфории относительно более высоких уровней евро в паре с долларом", — цитирует аналитика газета Wall Street Journal.