МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Курс рубля во вторник вечером уверенно растет, компенсируя январский обвал: доллар уже опустился в район 75 рублей, следует из данных торгов. Активизация переговорного процесса по гарантиям безопасности между Россией и Западом помогает рублю нивелировать геополитический дисконт, несмотря на преобладание внешнего рыночного негатива. Российский рынок акций по итогам основных торгов вторника вырос

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.55 мск снижался на 46 копеек, до 75,02 рубля, курс евро — на 60 копеек, до 85,67 рубля, следует из данных Московской биржи. Валюта США во вторник максимально падала до 74,99 рубля. Прошлый год доллар закончил на уровне 74,7 рубля, таким образом, его скачок в январе до 80,4 рубля уже почти компенсирован.

РУБЛЬ НАХОДИТ ПОДДЕРЖКУ В ГЕОПОЛИТИКЕ

Российская валюта продолжила расти, компенсируя провал января и выходя на максимумы с середины прошлого месяца. Геополитический фон продолжает поддерживать восстановление рубля – на фоне активизировавшейся переговорной активности между Россией и Западом.

Основным фактором сегодняшнего укрепления российской валюты можно считать дальнейшее ослабление геополитической напряженности после встречи президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, отмечает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

Рынок меняет риск крайне жестких санкций, которые могли бы подбросить курс выше 80 рублей за доллар, на риск менее грозных рестрикций к РФ, считает Михаил Шульгин из компании "Открытие Инвестиции".

При этом внешний рыночный фон во вторник ухудшился и сигнализировал об ослаблении аппетита к риску у глобальных инвесторов, однако это не мешает рублю укрепляться. Рынок нефти тестирует психологически значимый уровень 90 долларов за баррель сорта Brent в качестве поддержки. Цена барреля Brent вечером падает на 1,9% — до 90,9 доллара.

Трейдеры продолжают оценивать базовые факторы рынка, ожидая и свежие данные на текущей неделе. Так, в Вене проходят переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и снятии санкций Вашингтона с Тегерана. В случае отмены санкций иранская нефть может вернуться на рынок, и такой фактор негативен для нефтяных цен.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышается на 0,2%, до 95,6 пункта, что сигнализирует о снижении спроса на риск. Растет валюта США и к большинству развивающихся валют.

Ценовой индекс Мосбиржи российских гособлигаций стабилизируется во вторник.

Тем не менее, доллар и евро снижаются к рублю на 0,6% и 0,7%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 6,8 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Несмотря на текущее падение рынка нефти, в целом с начала года она торгуются в плюсе на 17%, что выступает фундаментальным фактором поддержки для рубля, считает Кравченко из ИК "Велес Капитал".

При текущих ценах на нефть, которые упорно держатся выше 88 долларов за баррель, курс тяготеет к 75 рублям за доллар, оценивает Шульгин из компании "Открытие Инвестиции".

"Однако курс будет испытывать трудности с тем, чтобы закрепиться ниже указанного уровня, если геополитический фон не улучшится", — добавляет эксперт.

Российская валюта подпитывает свои силы ожиданиями предстоящего в конце недели заседания ЦБ РФ, по итогам которого ключевая ставка может быть повышена на 0,5-1 процентный пункт, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Тем не менее, на рубеже 75 рублей за доллар валюта РФ сталкивается с заметным сопротивлением, для преодоления которого необходимо больше надежных драйверов поддержки. По нашим оценкам, в среду доллар будет двигаться в пределах 75-76 рублей", — добавляет он.