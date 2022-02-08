Курс рубля во вторник вечером уверенно растет, компенсируя январский обвал
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Курс рубля во вторник вечером уверенно растет, компенсируя январский обвал: доллар уже опустился в район 75 рублей, следует из данных торгов. Активизация переговорного процесса по гарантиям безопасности между Россией и Западом помогает рублю нивелировать геополитический дисконт, несмотря на преобладание внешнего рыночного негатива.
Курс доллара расчетами "завтра" на 20.55 мск снижался на 46 копеек, до 75,02 рубля, курс евро — на 60 копеек, до 85,67 рубля, следует из данных Московской биржи. Валюта США во вторник максимально падала до 74,99 рубля. Прошлый год доллар закончил на уровне 74,7 рубля, таким образом, его скачок в январе до 80,4 рубля уже почти компенсирован.
РУБЛЬ НАХОДИТ ПОДДЕРЖКУ В ГЕОПОЛИТИКЕ
Российская валюта продолжила расти, компенсируя провал января и выходя на максимумы с середины прошлого месяца. Геополитический фон продолжает поддерживать восстановление рубля – на фоне активизировавшейся переговорной активности между Россией и Западом.
Основным фактором сегодняшнего укрепления российской валюты можно считать дальнейшее ослабление геополитической напряженности после встречи президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, отмечает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".
Рынок меняет риск крайне жестких санкций, которые могли бы подбросить курс выше 80 рублей за доллар, на риск менее грозных рестрикций к РФ, считает Михаил Шульгин из компании "Открытие Инвестиции".
При этом внешний рыночный фон во вторник ухудшился и сигнализировал об ослаблении аппетита к риску у глобальных инвесторов, однако это не мешает рублю укрепляться. Рынок нефти тестирует психологически значимый уровень 90 долларов за баррель сорта Brent в качестве поддержки. Цена барреля Brent вечером падает на 1,9% — до 90,9 доллара.
Трейдеры продолжают оценивать базовые факторы рынка, ожидая и свежие данные на текущей неделе. Так, в Вене проходят переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и снятии санкций Вашингтона с Тегерана. В случае отмены санкций иранская нефть может вернуться на рынок, и такой фактор негативен для нефтяных цен.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышается на 0,2%, до 95,6 пункта, что сигнализирует о снижении спроса на риск. Растет валюта США и к большинству развивающихся валют.
Ценовой индекс Мосбиржи российских гособлигаций стабилизируется во вторник.
Тем не менее, доллар и евро снижаются к рублю на 0,6% и 0,7%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 6,8 тысячи за баррель сорта Brent.
ПРОГНОЗЫ
Несмотря на текущее падение рынка нефти, в целом с начала года она торгуются в плюсе на 17%, что выступает фундаментальным фактором поддержки для рубля, считает Кравченко из ИК "Велес Капитал".
При текущих ценах на нефть, которые упорно держатся выше 88 долларов за баррель, курс тяготеет к 75 рублям за доллар, оценивает Шульгин из компании "Открытие Инвестиции".
"Однако курс будет испытывать трудности с тем, чтобы закрепиться ниже указанного уровня, если геополитический фон не улучшится", — добавляет эксперт.
Российская валюта подпитывает свои силы ожиданиями предстоящего в конце недели заседания ЦБ РФ, по итогам которого ключевая ставка может быть повышена на 0,5-1 процентный пункт, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".
"Тем не менее, на рубеже 75 рублей за доллар валюта РФ сталкивается с заметным сопротивлением, для преодоления которого необходимо больше надежных драйверов поддержки. По нашим оценкам, в среду доллар будет двигаться в пределах 75-76 рублей", — добавляет он.
https://1prime.ru/Forex/20220208/836020310.html