МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Рубль усиливает падение вечером в пятницу, доллар превысил уровень 77 рублей, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.03 мск пятницы рос на 80 копеек, до 77,08 рубля, евро — на 77 копеек, до 87,34 рубля.