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2022
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Рубль усиливает падение, доллар уже по 77,08 рубля
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Рубль усиливает падение вечером в пятницу, доллар превысил уровень 77 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.03 мск пятницы рос на 80... ПРАЙМ, 18.02.2022
валюта, рынки, новости, биржи, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Рубль усиливает падение вечером в пятницу, доллар превысил уровень 77 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.03 мск пятницы рос на 80 копеек, до 77,08 рубля, евро — на 77 копеек, до 87,34 рубля.